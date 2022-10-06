Из-за полномасштабной российско-украинской войны зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду, в частности – накапливает газ, уголь и все необходимое.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении 5 октября.

— Днем провел очень предметное совещание по поводу нашей подготовки к зимнему сезону. Мы полностью осознаем все риски. И знаем, что оккупанты тоже «готовятся к зиме». На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться, – отметил Зеленский.

Он отметил необходимость того, чтобы подготовленными к этому периоду также были международные партнеры Украины.

— Чем больше мы вместе сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет нашего сотрудничества и давления на Россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе этот зимний период, – подчеркнул глава Украинского государства.

Также Президент сообщил, что Вооруженные Силы Украины в течение суток освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

Накануне Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов восемь населенных пунктов Бериславского района Херсонщины.