Россия лоббирует тайное голосование резолюции с осуждением аннексии украинских территорий на Генассамблее ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Заседание запланировано на следующей неделе.

Разработанная западными союзниками резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудит российские незаконные так называемые «референдумы» и «попытку незаконной аннексии» территорий, где проходило голосование.

«Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола Генассамблеи», - написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме к членам ООН.

Он утверждает, что тайное голосование необходимо, потому что западное лоббирование якобы приведет к «осложнениям», если позиции будут выражены публично.

Дипломаты заявили, что Генассамблея, вероятно, должна публично проголосовать за тайное голосование.

Напомним, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал закон и о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.

Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.

Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры о присоединении оккупированных регионов, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, частично оккупированных Херсонской и Запорожской областями. Следует отметить, что в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской области.