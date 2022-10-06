Россия лоббирует тайное голосование резолюции с осуждением аннексии украинских территорий на Генассамблее ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Заседание запланировано на следующей неделе.
Разработанная западными союзниками резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудит российские незаконные так называемые «референдумы» и «попытку незаконной аннексии» территорий, где проходило голосование.
«Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола Генассамблеи», - написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме к членам ООН.
Он утверждает, что тайное голосование необходимо, потому что западное лоббирование якобы приведет к «осложнениям», если позиции будут выражены публично.
Дипломаты заявили, что Генассамблея, вероятно, должна публично проголосовать за тайное голосование.
Напомним, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал закон и о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.
Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.
Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры о присоединении оккупированных регионов, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, частично оккупированных Херсонской и Запорожской областями. Следует отметить, что в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской области.
3 октября процедуру аннексии четырех частично оккупированных областей Украины одобрили депутаты Госдумы, 2 октября на экстренном заседании сделал Конституционный суд России.
|
Як влада в Миколаєві забезпечує свою відкритість під час війниКатерина Середа
|
Война, слезы, смехАнатолий Дюмин
|
Оформлення анексії та ядерні погрозиСтанислав Мартиросов
Россия лоббирует тайное голосование резолюции с осуждением аннексии украинских территорий на Генассамблее ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Заседание запланировано на следующей неделе.
Разработанная западными союзниками резолюция Генеральной Ассамблеи ООН осудит российские незаконные так называемые «референдумы» и «попытку незаконной аннексии» территорий, где проходило голосование.
«Это явно политизированное и провокационное событие, направленное на углубление раскола Генассамблеи», - написал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме к членам ООН.
Он утверждает, что тайное голосование необходимо, потому что западное лоббирование якобы приведет к «осложнениям», если позиции будут выражены публично.
Дипломаты заявили, что Генассамблея, вероятно, должна публично проголосовать за тайное голосование.
Напомним, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал закон и о так называемом «вхождении» четырех регионов Украины в состав России, завершив формальный процесс аннексии.
Кроме того, Путин подписал законы о ратификации договоров с этими образованиями. Сами договоры были подписаны в Кремле 30 сентября.
Накануне Совет Федерации ратифицировал договоры о присоединении оккупированных регионов, а также единогласно проголосовал за конституционные законы о присоединении самопровозглашенных ДНР и ЛНР, частично оккупированных Херсонской и Запорожской областями. Следует отметить, что в Херсонскую область оккупанты включили и два района Николаевской области.
3 октября процедуру аннексии четырех частично оккупированных областей Украины одобрили депутаты Госдумы, 2 октября на экстренном заседании сделал Конституционный суд России.