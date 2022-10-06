Экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко отреагировал на отставку и дело в отношении него и Укргазбанка.

Свою позицию он изложил на Facebook-странице.

Кирилл Шевченко заявил, что почти два года ощущал политическое давление, которое усилилось накануне решения подать в отставку. Также глава Нацбанка сообщил, что объявление о подозрении детективами НАБУ стало для него неожиданностью.

«Я не стал говорить о почти двухлетнем политическом давлении, которое усилилось накануне моего решения и, собственно, обусловило серьезное ухудшение проблем со здоровьем. Я не был удобным главой Национального банка. Информация об объявлении подозрения стала неожиданной — я узнал о ней из СМИ, находясь за границей на лечении. Официально заявляю: озвученные правоохранителями «обнаруженные факты» являются результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных и недоказанных суждений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.