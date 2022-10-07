Россия начала манипулировать потенциальными мирными переговорами, чтобы замедлить освобождение Украины от оккупантов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского Совета.

— Мы должны сохранять политическую принципиальность. Это важно именно сейчас, когда российские силы наконец-то посыпались на поле боя, и наши герои ежедневно освобождают деревню за селом, город за городом. Чтобы остановить увольнение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров, потому что, если бы хотела, отреагировала бы на десятки предложений и усилий со стороны Украины. Россия просто хочет выиграть время, чтобы перегруппировать силы и накопить ресурсы и снова ударить, но нельзя дать ей это сделать.

Напомним, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.