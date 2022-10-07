Экс-глава «Ощадбанка» Андрей Пышный стал новым главой Национального банка – его назначение поддержали в зале Верховной Рады.



Об этом сообщила народная депутат из фракции «Слуга Народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

Назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов.

Как пишет первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк, Александр Пышный присутствовал на заседании. Во время выступления в зале он подчеркнул, что для привлечения от международных партнеров средств на покрытие дефицита более чем в 30 млрд долл. в год Украине нужно сотрудничество с МВФ. Именно от поддержки партнеров будет зависеть, сможет ли Украина отказаться от эмиссионного финансирования бюджета.

Уже назначенный глава НБУ высказался в поддержку учетной ставки в 25% и введенных на время военного положения ограничений. Он отметил, что официальный курс НБУ пока адекватный и отвечает текущим экономическим реалиям.



Как пишет «Экономическая правда», Александр Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год он был первым заместителем председателя правления Ощада, а в 2014 году вернулся в Ощадбанк как председатель правления до 2020 года. После него Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Александр Пышный стал два года спустя – в мае 2022 года.

На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией – по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд дол.

Александр Пышный – давний политический соратник Арсения Яценюка: они вместе работали над политическим проектом «Фронт змін». На парламентских выборах 2012 Пышный стал заместителем руководителя штаба «Батьківщини», а в декабре – лидером «группы Яценюка» во фракции «Батькивщины».

Напомним, 6 октября стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Кроме того, сегодня Национальное антикоррупционное бюро сообщило Кириллу Шевченко о подозрении. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.