Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предполагает, что за взрывом на Керченском мосту в субботу утром может стоять Украина и поздравил «украинские спецслужбы» с этим событием.

Об этом Урмас Рейнсалу сказал в комментарии Delfi.

– Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту, - прим.) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией, - отметил глава эстонского МИД.

Он добавил, что Керченский мост имеет немаловажное символическое значение для России, поскольку соединяет Россию и Крым и был важным логистическим звеном. Для лично Владимира Путина мост был важен еще как символ того, что Крым «навсегда останется частью России».

Урмас Рейнсалу не исключает, что взрыв моста был запланирован к 70-летию Путина.

– Я считаю, что эта цель стоит очень давно, - добавил он.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Между тем туристам продлевают срок пребывания в гостиницах и санаториях за счет местного бюджета, сообщил оккупационный «председатель» Крыма Сергей Аксенов. Он также обещает сегодня запустить паромную переправу.

Президенту РФ Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Открытое акционерное общество «Русские железные дороги» остановило продажу билетов на поезда, следующие из Крыма в Россию из-за подрыва Керченского моста. Также РосСМИ сообщают об остановке продажи билетов на автобусы.