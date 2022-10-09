Единственные переговоры, которые действительно могут приблизить мир в Украине – это переговоры об увеличении оборонной, политической и финансовой поддержки нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

Он подчеркнул необходимость ускорения предоставления Украине достаточного количества эффективных систем противовоздушной обороны.

— Именно переговоры о предоставлении таких систем ПВО, именно переговоры об увеличении другой оборонной, политической и финансовой поддержки Украины — это и есть единственно возможный переговорный формат, который может реально приблизить мир, — сказал президент.

Ранее президент заявлял, что Россия начала манипулировать потенциальными мирными переговорами, чтобы замедлить освобождение Украины от оккупантов.

Напомним, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.