Ориентировочно к 20:00 11 октября часть Николаева осталась без воды из-за ремонтных работ на сети, проводимых бригадой коммунального предприятия «Николаевводоканал».
Об этом сообщается в Телеграмм-канале предприятия.
Из-за ремонтных работ прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:
Ранее сообщалось, что во Львовской области возобновили электроснабжение во всех населенных пунктах
Ориентировочно к 20:00 11 октября часть Николаева осталась без воды из-за ремонтных работ на сети, проводимых бригадой коммунального предприятия «Николаевводоканал».
Об этом сообщается в Телеграмм-канале предприятия.
Из-за ремонтных работ прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:
Ранее сообщалось, что во Львовской области возобновили электроснабжение во всех населенных пунктах