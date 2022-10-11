Ориентировочно к 20:00 11 октября часть Николаева осталась без воды из-за ремонтных работ на сети, проводимых бригадой коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Об этом сообщается в Телеграмм-канале предприятия.

Из-за ремонтных работ прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:

проспекта Мира 40, 42, 44, 46, 46а, 48,52, 54,56, 58;

улицы Космонавтов 68, 80, 82, 84, 92, 98, 100;

улицы 11 Продольная 115;

улицы 12 Продольная 1, 3, 5, 45, 47а, 47б;

улицы Китобоев 2а, 4, 6, 12, 14;

улицы Скульптора Измалковая 32, 132.

Ранее сообщалось, что во Львовской области возобновили электроснабжение во всех населенных пунктах