Власти Киева сообщили, что в столице будут срезаны замки с укрытий, закрытых во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает КГГА.

— Городские власти напоминают, что все укрытия, принадлежащие фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны для жителей во время воздушной тревоги. Именно эти объекты обозначены на карте укрытий . Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям. Если же укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги - спасатели вместе с полицией будут срезать замки, - говорится в сообщении.

Полиция периодически получает жалобы на этот счет, поэтому горожанам рекомендуют звонить по номерам 101 или 102, чтобы сообщать о закрытых укрытиях.

Напомним, в понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны России . Под обстрелом оказались многие города. Взрывы раздались в Киеве, Житомире, Львове, Харькове, Николаеве и других городах.