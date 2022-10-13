Эстония 13 октября приняла новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас в Twitter.

— Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, оборудование и амуницию. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру, – написала она.

Напомним, правительство Германии подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдет одежда и снаряжение на зимний период.