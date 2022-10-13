|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:06
|Захід сонця:
|18:10
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|0.5 м/с
|Схід сонця:
|07:16
|Захід сонця
|18:11
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Эстония 13 октября приняла новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас в Twitter.
— Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, оборудование и амуницию. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру, – написала она.
Напомним, правительство Германии подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдет одежда и снаряжение на зимний период.
Эстония 13 октября приняла новый пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас в Twitter.
— Эстония только что одобрила новый пакет военной помощи Украине. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, оборудование и амуницию. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру, – написала она.
Напомним, правительство Германии подготовило для бойцов ВСУ новый пакет военной помощи на 11 миллионов евро. В него войдет одежда и снаряжение на зимний период.