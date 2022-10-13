Украина уволила из российского плена еще 20 человек: 14 воинов ВСУ, четырех воинов Территориальной обороны, одного нацгвардейца и бойца Военно-морских сил.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди них есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, а также временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Сейчас уволенные защитники Украины проходят медицинское освидетельствование.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.