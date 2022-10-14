14 жовтня триває 233-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

ЗСУ на південному фронті завдали своєю авіацією ще сім ударів, уразили 4 позиції протиповітряної оборони росіян у Бериславському і Каховському районах, а також знищили три командні пункти, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там зазначили, що авіація Збройних сил України також уразила 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки російських військ у Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. Тож за день російсько-окупаційні війська на півдні країни втратили:

2 реактивні системи залпового вогню «Ураган та один «Град»;

важку вогнеметну систему «Солнцепек»;

станції радіоелектронної боротьби;

два міномети калібру 120 мм;

три танки;

три командні пункти підрозділів російської 35-ої армії.

Також українські захисники знищили два безпілотні шпигуни типу «Орлан-10», коли окупанти намагалися провести повітряну розвідку.

В ОК кажуть, що окупанти іноді застосовують диверсійно-розвідувальні групи для спроб викриття позицій українських військ. Так, вдень 13 жовтня російське ДРГ вийшла на наш спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат та відійшов.

Росіяни двічі атакували позиції українських військ в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком. Без втрат.

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Нідерланди допоможуть Україні з опаленням – виділяють €70 мільйонів

Гроші перерахують через спеціальний фонд Світового банку, який створили для проходження Україною зимового сезону, зазначила міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Ліше Шрайнемахер.

— З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю €70 мільйонів спеціально для цієї зими, – повідомила вона.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич привітав українців із Днем захисників та захисниць України

— Вами захоплюється весь світ. Ваша мужність та професійність стала прикладом для всіх передових армій світу. Вами пишається кожен українець. І кожен українець стоїть за вами міцним тилом. Так буде завжди. Допоки є ви. І допоки є Україна, – сказав міський голова.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем захисника України.

— Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці, – сказав президент.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ракетоносії, у тому числі один підводний. Їхнє загальне ракетне спорядження — до 20 ракет типу «Калібр», повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.