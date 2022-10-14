По данным британской разведки, за последние три дня оккупационные войска РФ совершили тактическое наступление по направлению к центру города Бахмут Донецкой области. Однако за последние три месяца они смогли захватить всего два населенных пункта.

В возведении ведомства в Twitter говорится, что части 2-го армейского корпуса пророссийского «ополчения» Луганской области, вероятно, продвинулись в населенные пункты Опросное и Иванград к югу от Бахмута.

Других населенных пунктов, захваченных российскими оккупантами с начала июля, было немного, если они вообще не были, отметили в разведке.

В ведомстве сообщили, что силы во главе с частной военной компанией Вагнера достигли определенных успехов на Донбассе: Вагнер, вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте.

Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, крупнейший в Донецкой области под контролем Украины.

Россия продолжает проводить наступательные операции в центре Донбасса и очень медленно продвигается вперед, добавили в разведке.

Однако общий оперативный замысел России подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы.

Напомним, в России возникла новая волна критики в адрес военного командования – на этот раз из-за гибели мобилизованных. СМИ сообщили, что пять мобилизованных из Челябинска уже погибли в боях в Украине.