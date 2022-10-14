В России возникла новая волна критики в адрес военного командования – на этот раз из-за гибели мобилизованных. СМИ сообщили, что пять мобилизованных из Челябинска уже погибли в боях в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эта информация побудила военных блоггеров заявить, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

Блогеры утверждают, что командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаил Зусько приказал о немедленном опрокидывании без какой-либо предбоевой подготовки мобилизованных военнослужащих 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области. В Сватово Луганской области они попали под обстрел: половину полка родственники обнаружили ранеными в больнице.

По словам одного из блоггеров, мобилизованных направляют на фронт бессистемно: поэтому к февралю среди них уже может быть 10 тысяч убитых и 40 тысяч раненых. Он также утверждал, что многие мобилизованные кажутся украинским военным.

В ISW отмечают, что кремль продолжает пытаться отвлечь от реальности мобилизационных и военных неудач, в частности, нанося ракетные удары по Украине.

— Восстановленная критика по поводу мобилизации вновь показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в отвлечении от нее внимания. Националистическое сообщество возобновило свои призывы к Кремлю изменить чиновников и командиров и объявить войну, которая, как некоторые ожидали, станет ответом Кремля на взрывы моста через Керченский пролив, срыв мобилизационного процесса и потерю большей части Харьковской области и Лимана, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, среди которых есть граждане других стран.