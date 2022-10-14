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Украинские защитники сбивают все больше иранских дронов-камикадзе.
Об этом в интервью "Новое время» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Насчет «шахидов». К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество «шахидов», которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много, – объяснил он.
Также Алексей Данилов призвал украинцев направляться к укрытию во время воздушной тревоги.
Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136" на южном и восточном направлении.
Украинские защитники сбивают все больше иранских дронов-камикадзе.
Об этом в интервью "Новое время» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
— Насчет «шахидов». К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество «шахидов», которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много, – объяснил он.
Также Алексей Данилов призвал украинцев направляться к укрытию во время воздушной тревоги.
Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136" на южном и восточном направлении.