Украинские защитники сбивают все больше иранских дронов-камикадзе.

Об этом в интервью "Новое время» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Насчет «шахидов». К сожалению, да, иногда они прорываются. Но количество «шахидов», которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, другие задействованные в этом процессе подразделения достигает уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много, – объяснил он.

Также Алексей Данилов призвал украинцев направляться к укрытию во время воздушной тревоги.

Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136" на южном и восточном направлении.