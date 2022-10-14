|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|07:18
|Заход солнца
|18:09
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Очакова Николаевской области.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Telegram.
— За сутки подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе ответственности вблизи города Очаков был уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник, – отметили в ведомстве.
Украинские военные также уничтожили два ударных дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.
Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.
Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Очакова Николаевской области.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Telegram.
— За сутки подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе ответственности вблизи города Очаков был уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник, – отметили в ведомстве.
Украинские военные также уничтожили два ударных дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.
Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.