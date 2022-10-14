Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Очакова Николаевской области.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

— За сутки подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе ответственности вблизи города Очаков был уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник, – отметили в ведомстве.

Украинские военные также уничтожили два ударных дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Напомним, 14 октября Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.