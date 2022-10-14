Николаевский морпех и защитник Мариуполя Михаил Дианов решил отдать на лечение собратьям 23 миллиона 430 тысяч гривен. Эти средства он получил как донаты от неравнодушных.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Ваши донаты были не только заботой — это еще большая ответственность. Они должны найти правильное и честное применение, – написал защитник Мариуполя.

Михаил Дианов планировал потратить эти средства на лечение. Однако олигарх Ринат Ахметов и футбольный клуб «Шахтер» решили помочь ему с лечением.

– Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Меня узнают, помочь мне отозвалось так много людей. И теперь у меня есть шанс вернуть себе здоровую руку. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам, – написал он.

Потому, мол, решил направить все собранные средства своим собратьям. Вскоре обещает рассказать о каждом, кому будет оказана помощь, и будет готовить полный отчёт использования денег.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.