Робота ЗСУ на Південному фронті, 7 жовтня 2022 року. Фото: Метіна Актаса/Anadolu Agency

16 жовтня триває 235-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На південному фронті окупанти намагалися заслати диверсійно-розвідувальну групу у напрямку звільненого села Херсьонської області, був стрілецький бій, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там розповіли, що українська авіація нанесла 13 уражень по районах розгортання протиповітряної оборони росіян в Бериславському і Каховському районах, а також по зосередженню живої сили і техніки окупантів у Миколаївському і Баштанському районах.

Водночас українські ракетно-артилерійські підрозділи виконано 426 вогневих завдань. В ОК підтвердили, що на півдні російсько-окупаційні війська протягом дня втратили:

14 солдатів;

3 самохідні артустановки;

гаубицю «Мста-Б»;

станцію радіоелектронної боротьби.

Також українські військові пошкодили 8 одиниць російської техніки, у тому числі 2 самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк й автобронетехніка.

У Чорному морі у готовності до ракетного удару перебувають 3 ракетоносії, які споряджені 12 ракетами типу «Калібр».

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На південному фронті окупанти ведуть оборонні дії, щоб втримати зайняті рубежі,повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Протягом бойового дня вони наносили вогневе ураження із застосуванням ракетного озброєння, авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків вздовж лінії бойового зіткнення.

У командуванні кажуть, що росіяни здійснили мінування місцевості в районах імовірного просування українських військ.

Крім того, окупанти продовжували безперервну аеророзвідку з використанням безпілотників. Українські військові знищили двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10», коли ті намагалися розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра.

Надвечір 15 жовтня росіяни спробували запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 людей у напрямку деокупованого села Трифонівки. У стрілецькому бою окупанти зазнали втрат та відступили.