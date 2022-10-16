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16 жовтня триває 235-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На південному фронті окупанти намагалися заслати диверсійно-розвідувальну групу у напрямку звільненого села Херсьонської області, був стрілецький бій, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Там розповіли, що українська авіація нанесла 13 уражень по районах розгортання протиповітряної оборони росіян в Бериславському і Каховському районах, а також по зосередженню живої сили і техніки окупантів у Миколаївському і Баштанському районах.
Водночас українські ракетно-артилерійські підрозділи виконано 426 вогневих завдань. В ОК підтвердили, що на півдні російсько-окупаційні війська протягом дня втратили:
Також українські військові пошкодили 8 одиниць російської техніки, у тому числі 2 самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк й автобронетехніка.
У Чорному морі у готовності до ракетного удару перебувають 3 ракетоносії, які споряджені 12 ракетами типу «Калібр».
Оновлюється
07:45 На південному фронті окупанти ведуть оборонні дії, щоб втримати зайняті рубежі,повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Протягом бойового дня вони наносили вогневе ураження із застосуванням ракетного озброєння, авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків вздовж лінії бойового зіткнення.
У командуванні кажуть, що росіяни здійснили мінування місцевості в районах імовірного просування українських військ.
Крім того, окупанти продовжували безперервну аеророзвідку з використанням безпілотників. Українські військові знищили двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10», коли ті намагалися розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра.
Надвечір 15 жовтня росіяни спробували запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 людей у напрямку деокупованого села Трифонівки. У стрілецькому бою окупанти зазнали втрат та відступили.
16 жовтня триває 235-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
На південному фронті окупанти намагалися заслати диверсійно-розвідувальну групу у напрямку звільненого села Херсьонської області, був стрілецький бій, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Там розповіли, що українська авіація нанесла 13 уражень по районах розгортання протиповітряної оборони росіян в Бериславському і Каховському районах, а також по зосередженню живої сили і техніки окупантів у Миколаївському і Баштанському районах.
Водночас українські ракетно-артилерійські підрозділи виконано 426 вогневих завдань. В ОК підтвердили, що на півдні російсько-окупаційні війська протягом дня втратили:
Також українські військові пошкодили 8 одиниць російської техніки, у тому числі 2 самохідні установки та гаубиця 122 калібру, танк й автобронетехніка.
У Чорному морі у готовності до ракетного удару перебувають 3 ракетоносії, які споряджені 12 ракетами типу «Калібр».
Оновлюється
07:45 На південному фронті окупанти ведуть оборонні дії, щоб втримати зайняті рубежі,повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Протягом бойового дня вони наносили вогневе ураження із застосуванням ракетного озброєння, авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, танків вздовж лінії бойового зіткнення.
У командуванні кажуть, що росіяни здійснили мінування місцевості в районах імовірного просування українських військ.
Крім того, окупанти продовжували безперервну аеророзвідку з використанням безпілотників. Українські військові знищили двох безпілотних шпигунів типу «Орлан-10», коли ті намагалися розвідати успіхи Сил оборони на правому березі Дніпра.
Надвечір 15 жовтня росіяни спробували запустити диверсійно-розвідувальну групу до 7 людей у напрямку деокупованого села Трифонівки. У стрілецькому бою окупанти зазнали втрат та відступили.