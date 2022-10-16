Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за продвижения ВСУ.

Об этом он сказал 24 канала.

— Они боятся, что остаток плацдарма на правом берегу будет уменьшаться. Мы понимаем, что логика здесь железная и прямая: чем меньше плацдарм, тем труднее его содержать. Все сжимается. И маленькая территория, окруженная с трех сторон, простреливается. Никакая армия мира долго так не выдержит, - отметил Алексей Арестович.

Что же происходит на юге Алексей Арестович не рассказал, поскольку Генштаб ВСУ пока официально ничего не сообщает.

Напомним, взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября, значительно ухудшил состояние российских оккупационных войск на юге Украины. Захватчики пока не получают нужного обеспечения.