Взрыв на Крымском мосту в субботу, 8 октября, значительно ухудшил состояние российских оккупационных войск на юге Украины. Захватчики пока не получают нужного обеспечения.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

— Очень критическое у них состояние с снаряжением, поставками, логистикой, потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило. Около 75% этих поставок проходили именно через Крымский мост. Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них что-то функционировало, потому что даже паромы остановили из-за ветра, – отметила Наталья Гуменюк.

Она также добавила, что эти факты влияют на обеспечение оккупантов на юге Украины. Российские оккупационные войска уже страдают от нехватки оборудования, боекомплектов и военной техники.

Напомним, около 6 утра 8 октября на Керченском мосту, связывающем оккупированный Россией Крым с территорией РФ, произошел мощный взрыв.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Позже в РФ заявили, что следствие установило данные грузового автомобиля и его владельца, взорвавшего Крымский мост.

По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, взрыв на Крымском мосту свидетельствует о начале в России эпохи противостояния силовиков.

Он также сообщил, что взрыв на Крымском мосту могли организовать сами россияне, а чрезвычайное событие могло стать следствием противостояния между ФСБ и военными.