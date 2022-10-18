Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы жилого дома и цветочного рынка в Николаеве.

Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграмм-канале.

— Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют, — терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах сражались российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что обязательно будет отвечать, — написал он.