|Скорость ветра:
|1.1 м/с
|Восход солнца:
|07:13
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца
|18:01
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы жилого дома и цветочного рынка в Николаеве.
Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграмм-канале.
— Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют, — терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах сражались российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что обязательно будет отвечать, — написал он.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилой дом и цветочный рынок в Николаеве. Есть погибший.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы жилого дома и цветочного рынка в Николаеве.
Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграмм-канале.
— Украина под обстрелами оккупантов. Они продолжают делать то, что лучше всего умеют, — терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих совершенно мирных объектах сражались российские террористы? Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что обязательно будет отвечать, — написал он.
Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилой дом и цветочный рынок в Николаеве. Есть погибший.