Сеть ресторанов McDonald's начала постепенное возобновление работы в других городах Украины, кроме столицы. Так, с 18 октября несколько заведений открыты для посетителей во Львове и недалеко от него.
Об этом компания сообщила в Twitter.
— Наконец-то этот вид на оперный во Львове, — написали в McDonald's.
Открытые рестораны по адресам:
Также ресторан заработал в селе Сокольники в Пустомытовском районе, на улице Стрыйская, 30а.
Там подчеркнули, что во время воздушной тревоги рестораны McDonald's не работают. Все сотрудники и клиенты должны покинуть заведение и пройти в безопасное место.
Напомним, McDonald's с 24 февраля приостановил работу своих заведений по всей Украине. Компания продолжила выплачивать зарплаты более чем 10 тысячам работников. Также украинские рабочие приобщились к помощи пострадавшим от войны людям.
С июня появилась информация о подготовке к возобновлению работы заведений. Даже было предположение, что McDonald's возобновит работу в августе.
CEO компании в Украине Юлия Бадритдинова заявляла, что рестораны не будут работать во время воздушных тревог — когда раздастся ответный сигнал, рестораны срочно должны закрываться.
McDonald's возобновил работу в Украине 20 сентября. Первые три ресторана заработали в Киеве. Сначала получить заказ можно было только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке, компания Glovo. Теперь некоторые заведения можно посещать. Их перечень здесь.
Сеть ресторанов McDonald's начала постепенное возобновление работы в других городах Украины, кроме столицы. Так, с 18 октября несколько заведений открыты для посетителей во Львове и недалеко от него.
Об этом компания сообщила в Twitter.
— Наконец-то этот вид на оперный во Львове, — написали в McDonald's.
Открытые рестораны по адресам:
Также ресторан заработал в селе Сокольники в Пустомытовском районе, на улице Стрыйская, 30а.
Там подчеркнули, что во время воздушной тревоги рестораны McDonald's не работают. Все сотрудники и клиенты должны покинуть заведение и пройти в безопасное место.
Напомним, McDonald's с 24 февраля приостановил работу своих заведений по всей Украине. Компания продолжила выплачивать зарплаты более чем 10 тысячам работников. Также украинские рабочие приобщились к помощи пострадавшим от войны людям.
С июня появилась информация о подготовке к возобновлению работы заведений. Даже было предположение, что McDonald's возобновит работу в августе.
CEO компании в Украине Юлия Бадритдинова заявляла, что рестораны не будут работать во время воздушных тревог — когда раздастся ответный сигнал, рестораны срочно должны закрываться.
McDonald's возобновил работу в Украине 20 сентября. Первые три ресторана заработали в Киеве. Сначала получить заказ можно было только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке, компания Glovo. Теперь некоторые заведения можно посещать. Их перечень здесь.