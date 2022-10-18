Сеть ресторанов McDonald's начала постепенное возобновление работы в других городах Украины, кроме столицы. Так, с 18 октября несколько заведений открыты для посетителей во Львове и недалеко от него.

Об этом компания сообщила в Twitter.

— Наконец-то этот вид на оперный во Львове, — написали в McDonald's.

Открытые рестораны по адресам:

проспект Шевченко, 7;

проспект Черновола, 12;

проспект Свободы, 35.

Также ресторан заработал в селе Сокольники в Пустомытовском районе, на улице Стрыйская, 30а.

Там подчеркнули, что во время воздушной тревоги рестораны McDonald's не работают. Все сотрудники и клиенты должны покинуть заведение и пройти в безопасное место.

Напомним, McDonald's с 24 февраля приостановил работу своих заведений по всей Украине. Компания продолжила выплачивать зарплаты более чем 10 тысячам работников. Также украинские рабочие приобщились к помощи пострадавшим от войны людям.

С июня появилась информация о подготовке к возобновлению работы заведений. Даже было предположение, что McDonald's возобновит работу в августе.

CEO компании в Украине Юлия Бадритдинова заявляла, что рестораны не будут работать во время воздушных тревог — когда раздастся ответный сигнал, рестораны срочно должны закрываться.

McDonald's возобновил работу в Украине 20 сентября. Первые три ресторана заработали в Киеве. Сначала получить заказ можно было только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald's по доставке, компания Glovo. Теперь некоторые заведения можно посещать. Их перечень здесь.