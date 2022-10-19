Жителей Херсона и области просят подготовить укрытие из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призывают запастись водой и едой на несколько суток.

Об этом сообщает заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

Он отметил, что российская пропаганда распространяет информацию о том, что ВСУ будут якобы обстреливать город.

— Украинская армия не предпринимала и не предпринимает таких действий. Наши воины, прежде всего, освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и дальше, - подчеркнул Юрий Соболевский.

Однако он призвал жителей Херсона быть готовыми к провокациям оккупантов.

—Председатели ОСМД и работники больниц должны проверить имеющиеся укрытия на предмет возможного принятия там людей. Больницы в Херсоне – это гуманитарные штабы. Надо быть готовым к работе в усиленном режиме. Горожане — ваша жизнь для нас самая ценная. Да, придется вспомнить о тревожном чемоданчике. с документами, запасами воды и еды на несколько суток, – написал он.

Напомним, что оккупационные власти Херсонской области заявили о так называемом «добровольном перемещении» горожан на левый берег Днепра.

А новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сомневается в правдивости заявлений, сделанных накануне херсонским гауляйтером Владимиром Сальдо и командующим росармией в Украине Сергеем Суровикиным.