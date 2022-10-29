28 жовтня триває 248-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

В населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.

Продовжується так звана «евакуація» окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Онлайн-репортаж

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Миколаївщина: вранці російські військові завдали ударів по території Широківської громади, повідомляє поліція Миколаївської області

Наразі відомо про пошкодження приватних житлових будинків. Повна інформація про руйнації та постраждалих уточнюється.

На місцях подій працюють правоохоронці.

Внаслідок вчорашніх завданих ударів по обласному центру, поліцейські задокументували пошкодження адмінбудівлі, приватного житлового будинку, приміщення приватних підприємств, транспортних засобів.

Також вчора обстрілів зазнала територія Галицинівської громади.

Постраждали четверо мирних жителів віком від 27 до 86 років.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Опубліковано супутникові знімки аеродрому у Чорнобаївці, зроблені 27 жовтня. На них видно, що росіяни вивели звідти всю свою техніку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 склали 70 250 осіб

Вивезення з тимчасово окупованого Херсона останків Григорія Потьомкіна, а також пам'ятників Суворову та Ушакову, підкреслює вагу, яку Путін надає історичному виправданню військового вторгнення в Україну. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Понад 70 тисяч місцевих мешканців покинули окупований Херсон, повідомляє місцевий гауляйтер Володимир Сальдо.

Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 08:30 ранку 29 жовтня

Миколаївський район:

Вчора, 28 жовтня, о 10:30 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади. Внаслідок чого чотири людини отримали поранення. Також пошкоджено лінію електропередач. Протягом години електропостачання було відновлено.

Як повідомляє ОК «Південь», 28 жовтня, мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова. Постраждалих немає.

Баштанський район:

Тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вчора, 28 жовтня, орієнтовно о 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 та сьогодні, 29 жовтня, о 05:30 обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, ще три – пошкоджено (уламками вибито вікна та пошкоджено дахи). Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

За інформацією районних військових адміністрацій та Оперативного командування «Південь».

Оперативна інформація Генерального Штабу ЗСУ станом на 06.00 29.10.2022

Розпочалась 248 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них – Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області.

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

В населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.

Продовжується так звана “евакуація” окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.