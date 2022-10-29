Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Российской Федерации о прекращении участия в зерновом соглашении. Он заявил, что срыв экспортной зерновой инициативы со стороны РФ — достаточно предсказуем, но решение было принято не сегодня, как говорят россияне.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

— Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием. С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Это продовольствие для более чем семи миллионов потребителей. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам – эти и другие страны могут пострадать от очередного обострения сознательно провоцирующего продовольственного кризиса. Почему это какая-то кучка человек где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Сейчас нужна жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне Большой двадцатки, — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

— Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить. И я благодарю всех, кто помогает нам приближать это время!, - добавил президент Украины.

Как известно, в Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной тому в ведомстве назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.