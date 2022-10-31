Ремонтные бригады из других регионов страны продолжают помогать Николаеву закрывать выбитые российскими обстрелами окна в многоэтажках.

В частности, буквально за три дня работы в Николаеве строительная бригада из Ровенщины зашила окна ОСБ плитами в около 30 домах, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

«Ребята уже отправились на помощь другим громадам. Большое вам спасибо за такую плодотворную работу в Николаеве. Хорошо и безопасно вам поработать и в других городах», – написал он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве заколотить окна, которые выбили в результате российских обстрелов, будут команды из Житомира, Ровно и Луцка.

Напомним, в сентябре мэр сообщал, что в Николаеве частично или полностью без окон остался практически каждый второй многоквартирный дом.

Также сообщалось, что одесские коммунальщики быстро забили ОСБ-плитами все пострадавшие от обстрела окна в поликлинике и гимназии Николаева.