В Николаевской области в результате вражеских обстрелов разрушен объект промышленной инфраструктуры, дом и линия электропередачи.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Вчера, 31 октября, ориентировочно в 08:30 враг наносил удары по Первомайской громааде. Попадание зафиксировано в объекте промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов находящихся на линии разграничения Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Также вчера, 31 октября, в 14:30 обстрелы подверглась Широковская громада. В результате разрушен один дом, поврежден один дом и линия электропередачи. Также сегодня, 1 ноября, ориентировочно в 05:45 снова были обстрелы вне населенного пункта громады, попадание по открытой территории. Пострадавших нет.

Напомним, что в течение минувшего дня, 31 октября, авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.