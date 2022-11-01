Следователи объявили подозрение 49-летнему жителю Вознесенщины, поддерживавшему вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупационную политику.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
На своей странице в одной из запрещенных соцсетей он распространял сообщения в поддержку действий российских оккупантов. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон с поличным.
Теперь ему грозит до пяти лет заключения (часть 2 статьи 436-2 УК Украины «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации, глорификация ее участников»).
Напомним, в Николаевской области сообщено о подозрении жительнице Первомайска , которая распространяла материалы об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
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Следователи объявили подозрение 49-летнему жителю Вознесенщины, поддерживавшему вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупационную политику.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
На своей странице в одной из запрещенных соцсетей он распространял сообщения в поддержку действий российских оккупантов. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон с поличным.
Теперь ему грозит до пяти лет заключения (часть 2 статьи 436-2 УК Украины «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации, глорификация ее участников»).
Напомним, в Николаевской области сообщено о подозрении жительнице Первомайска , которая распространяла материалы об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.