В Николаевской области сообщено о подозрении жительнице Первомайска, которая распространяла материалы в которых оправдывала и отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

При процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры женщине поставлено в известность о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

По данным следствия, злоумышленница с апреля по август 2022 года, используя запретную в Украине социальную сеть «Одноклассники», распространяла материалы, отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины, прославляющие действия оккупантов на территории Украины.

Всего органами досудебного расследования задокументировано 2 эпизода ее преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что двум служебным лицам Регионального отделения фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников, совершенных должностным лицом (ч. 3 ст. 436 -2 УК Украины).

Недавно сообщалось, что двоих жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии.

Напомним, что в Николаевской области будут судить трех местных жителей, которые поддерживали Россию и оправдывали вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что завершено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты по двум жителям Николаева по факту несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила трех агентов РФ, занимавшихся организацией псевдореферендумов на Николаевщине.

Также напомним, что двух жительниц Южноукраинска подозревают в поддержке действий российской армии. Они распространяли материалы об оправдывании, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее в Николаеве задержали 72-летнего жителя. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены. Он обещал оккупантам наварить щи, когда они захватят город.

Также пенсионерка с Николаева сняла квартиру для российской ВРГ — женщину будут судить.

Кроме того, контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Ранее в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Также напомним, 12 августа прокуратура Николаевской области объявила о подозрении жители Березнеговатской общины за прославление оккупантов и оправдание агрессии России против Украины. В случае доказательства вины ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.