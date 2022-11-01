Австрия с 1 ноября изменила правила проезда для находящихся в стране граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Австрии.

В частности, начиная с 1 ноября проезд для граждан Украины в общественном транспорте Вены платный.

Также изменяются правила проезда для украинцев по железнодорожному транспорту Австрии (ÖBB).

— С 1 ноября 2022 года бесплатный билет для поездов по Австрийской федеральной железной дороге (ÖBB) будет доступен однократно во время первого въезда в Австрию (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома в пункт назначения в Австрии или для проезда транзитом через территорию Австрии). «Билет для украинцев, впервые прибывших» (Erstankunft Ukraine-Ticket) будет предоставляться всем лицам с украинским паспортом, прибывающим из Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии, – рассказали в посольстве.

Этот билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи для поездки в пункт назначения в Австрию или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе поездов ÖBB.

Украинцы, уже находящиеся в Австрии, должны покупать билеты на поезда ÖBB с ноября.

— Посольство продолжает переговоры с Федеральным правительством, политиками и предприятиями, обеспечивающими работу общественного транспорта относительно создания более доступных условий проезда для граждан Украины, находящихся в Австрии с целью временной защиты, – говорится в сообщении украинского посольства.

Напомним, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы все украинцы, выехавшие из Украины из-за развязанной Россией войны, вернулись домой, но не могут просить их об этом из-за невозможности гарантировать всем безопасность.