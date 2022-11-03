«Укрпочта» завтра, 4 ноября, выпустит новую марку «Крымский мост на бис!».

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

— 4 ноября будет 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию. А еще 4 ноября государственный праздник в России – день народного единства. Мы, в Укрпочте, настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. Поэтому в пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпускает новую марку – «Крымский мост на бис!», – написал Игорь Смелянский.

По его словам, тираж – 300 тысяч марковых листов или 2,1 млн марок.

Крымский мост, на котором произошел 8 октября взрыв, соединяет временно оккупированный украинский полуостров Крым с территорией РФ. Он активно использовался Кремлем для подкрепления русской армии в войне против Украины.

Напомним, «Укрпочта» начала голосование за лучший эскиз рождественской почтовой марки.