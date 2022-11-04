Россия подготовила основу для вывода своих войск из Херсона – крупнейшего украинского города, который ее войска оккупировали со времени полномасштабного вторжения в Украину в феврале.

Об этом в разговоре со СМИ в четверг заявило высокопоставленное западное чиновник, сообщает Европейская правда.

По его словам, за последние пару недель украинская армия достигла «впечатляющих» успехов в кампании по возвращению территории, оккупированной российскими силами. Они же были вынуждены перейти к более оборонительной позиции; кроме того, им «критически не хватает боеприпасов».

«Мы уверены в наших высказанных ранее предупреждениях о перспективах ухода российских военных из их херсонского плацдарма. План почти точно разрабатывался очень заранее», – цитирует западного чиновника Politico.

Россия, как считается, временно усилила свои силы под Херсоном для прикрытия отступления на восточный берег Днепра, а также отдала приказ гражданскому населению эвакуироваться из оккупированных ею районов Херсонщины на западном берегу.

27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.

Ранее в четверг стало известно, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации.

Также сообщалось, что российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В свою очередь, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».