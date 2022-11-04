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Сегодня низкая пленных бойцов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вернулись в результате обмена пленными между Украиной и Россией.
На официальной странице соответствующего николаевского подразделения ВСУ в Facbook появились фотографии военнослужащих после удачного обмена.
«Посмотрите на эти похудевшие, измученные, но радостные и счастливые лица стальных воинов. Российские застенки их не смогли сломать Да, покалечили физически, но духовно не сломали», - говорится в сообщении.
Военное руководство бригады отмечает, что ждет собратьев и посестер в боевом строю после реабилитации и выздоровления.
Как известно, сегодня, 3 ноября, Украина вернула из плена 107 воинов, среди них — 74 защитника «Азовстали»
До этого, в сентябре, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азову. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.
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Сегодня низкая пленных бойцов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского вернулись в результате обмена пленными между Украиной и Россией.
На официальной странице соответствующего николаевского подразделения ВСУ в Facbook появились фотографии военнослужащих после удачного обмена.
«Посмотрите на эти похудевшие, измученные, но радостные и счастливые лица стальных воинов. Российские застенки их не смогли сломать Да, покалечили физически, но духовно не сломали», - говорится в сообщении.
Военное руководство бригады отмечает, что ждет собратьев и посестер в боевом строю после реабилитации и выздоровления.
Как известно, сегодня, 3 ноября, Украина вернула из плена 107 воинов, среди них — 74 защитника «Азовстали»
До этого, в сентябре, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азову. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.