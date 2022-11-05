В Украине с 5 ноября начали курсировать поезда по четырем новым направлениям.

Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

«Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский начинают движение сегодня», – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, расписания будут обнародованы в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что пассажиры поездов, не успевших на свой рейс из-за воздушной тревоги, смогут отправиться в пункт назначения следующим поездом.