|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|06:41
|Захід сонця:
|16:29
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|4.4 м/с
|Схід сонця:
|06:56
|Захід сонця
|16:26
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.49 грн
|39.99 грн
|EUR
|38.2 грн
|39.2 грн
В Украине с 5 ноября начали курсировать поезда по четырем новым направлениям.
Об этом сообщили в «Укрзалізниці».
«Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский начинают движение сегодня», – говорится в сообщении.
Отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, расписания будут обнародованы в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов, не успевших на свой рейс из-за воздушной тревоги, смогут отправиться в пункт назначения следующим поездом.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Украине с 5 ноября начали курсировать поезда по четырем новым направлениям.
Об этом сообщили в «Укрзалізниці».
«Новый график движения в силе! Новые рейсы Киев – Кишинев, Киев – Перемышль, Одесса – Краматорск, Жмеринка – Хутор-Михайловский начинают движение сегодня», – говорится в сообщении.
Отмечается, что еще несколько анонсированных новинок готовятся к первым рейсам, расписания будут обнародованы в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов, не успевших на свой рейс из-за воздушной тревоги, смогут отправиться в пункт назначения следующим поездом.