По состоянию на понедельник, 7 ноября, с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 13 тысяч 171 гражданский объект.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В течение суток 6 ноября российские войска частично повредили или полностью уничтожили 23 гражданских объекта на территории Николаевщины. Среди них - 22 объекта жилищного фонда и объект одного из промышленных предприятий области.

Среди 13 тысяч 171 поврежденного гражданского объекта - 8 тысяч 416 объектов жилищного фонда, 92 медицинских заведения, 387 учебных заведений, 183 заведения культуры, 187 объектов промышленных предприятий, 983 объекта газоснабжения, 770 объектов электроснабжения, 30 объектов водоснабжения, 96 объектов теплоснабжения и еще 2 тысячи 27 других невоенных объектов.

Без света и воды на 7 ноября остаются 89 населенных пунктов, из них — три частично, Баштанского и Николаевского районов. Без газа - 6645 потребителей.

Напомним, что ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработаны два результативных вылета.