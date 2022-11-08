В соцсети Instagram появились новые инструменты для планирования публикаций. Ими могут воспользоваться владельцы профессиональных аккаунтов.
Об этом пишет портал Social Media Today.
Новая опция позволит пользователям планировать сообщения непосредственно в приложении до 75 дней. Как это сделать:
Instagram тестировал эту функцию за последние несколько недель. Она доступна только для профессиональных учетных записей. Однако владельцем такого аккаунта может стать любой человек — нужно просто включить соответствующую опцию в настройках своего аккаунта.
Instagram сообщил, что с 8 ноября эта опция постепенно заработает у всех пользователей приложения.
Напомним, разработчики Twitter работают над инструментом, который позволит авторам видео взимать с пользователей плату за доступ . Часть средств будет забирать соцсеть.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В соцсети Instagram появились новые инструменты для планирования публикаций. Ими могут воспользоваться владельцы профессиональных аккаунтов.
Об этом пишет портал Social Media Today.
Новая опция позволит пользователям планировать сообщения непосредственно в приложении до 75 дней. Как это сделать:
Instagram тестировал эту функцию за последние несколько недель. Она доступна только для профессиональных учетных записей. Однако владельцем такого аккаунта может стать любой человек — нужно просто включить соответствующую опцию в настройках своего аккаунта.
Instagram сообщил, что с 8 ноября эта опция постепенно заработает у всех пользователей приложения.
Напомним, разработчики Twitter работают над инструментом, который позволит авторам видео взимать с пользователей плату за доступ . Часть средств будет забирать соцсеть.