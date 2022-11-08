В соцсети Instagram появились новые инструменты для планирования публикаций. Ими могут воспользоваться владельцы профессиональных аккаунтов.

Об этом пишет портал Social Media Today.

Новая опция позволит пользователям планировать сообщения непосредственно в приложении до 75 дней. Как это сделать:

при создании сообщения коснитесь «Дополнительные настройки», прежде чем опубликовать его;

нажмите кнопку «Запланировать эту публикацию»;

выберите время и дату, когда нужно опубликовать сообщение;

коснитесь «Расписание» в редакторе сообщений.

Instagram тестировал эту функцию за последние несколько недель. Она доступна только для профессиональных учетных записей. Однако владельцем такого аккаунта может стать любой человек — нужно просто включить соответствующую опцию в настройках своего аккаунта.

Instagram сообщил, что с 8 ноября эта опция постепенно заработает у всех пользователей приложения.

Напомним, разработчики Twitter работают над инструментом, который позволит авторам видео взимать с пользователей плату за доступ . Часть средств будет забирать соцсеть.