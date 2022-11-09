Сегодня, 9 ноября, народный депутат от Николаевщины Максим Дырдин принял непосредственное участие в онлайн-встрече с представителями Венецианской комиссии по законопроекту № 7662 о конкурсном отборе судей Конституционного суда Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

— В ходе активного обсуждения участники высказывали интересные мнения, идеи, предложения по этому законопроекту. Действительно, идеальной формулы для проведения конкурсной процедуры нет. После получения Заключения Венецианской комиссии обсуждение продолжится на заседании Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, по результатам которого Верховная Рада Украины примет окончательное решение по этому вопросу, — написал Максим Дырдин.

Максим Дирдин подчеркнул, что Венецианская комиссия является одним из ключевых органов Совета Европы, когда речь идет о формировании стандартов организации по правам человека, демократии и верховенству права.

Напомним, что народный депутат Максим Дырдин принял участие в заседании рабочей группы в Комитете по бюджету над предложениями субъектов права законодательной инициативы к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2023 год.