В ночь на 13 ноября войска РФ обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По Никополю ударили около 40 снарядов. Ранения получили две женщины - 46 и 82 лет, их отправили в больницу. Сейчас пациентки находятся в состоянии средней тяжести.

Обстрел повредил более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и повлекли два пожара — в квартире и в частном дворе. Впоследствии спасатели потушили огонь.

От обстрелов пострадали также местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой общине обстрел задел частные дома, люди не пострадали.

Напомним, российско-оккупационные войска в течение 12 ноября выпустили по территории Сумской области 15 неуправляемых ракет .