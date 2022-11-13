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В ночь на 13 ноября войска РФ обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По Никополю ударили около 40 снарядов. Ранения получили две женщины - 46 и 82 лет, их отправили в больницу. Сейчас пациентки находятся в состоянии средней тяжести.
Обстрел повредил более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и повлекли два пожара — в квартире и в частном дворе. Впоследствии спасатели потушили огонь.
От обстрелов пострадали также местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.
В Марганецкой общине обстрел задел частные дома, люди не пострадали.
Напомним, российско-оккупационные войска в течение 12 ноября выпустили по территории Сумской области 15 неуправляемых ракет .
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В ночь на 13 ноября войска РФ обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
По Никополю ударили около 40 снарядов. Ранения получили две женщины - 46 и 82 лет, их отправили в больницу. Сейчас пациентки находятся в состоянии средней тяжести.
Обстрел повредил более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и повлекли два пожара — в квартире и в частном дворе. Впоследствии спасатели потушили огонь.
От обстрелов пострадали также местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.
В Марганецкой общине обстрел задел частные дома, люди не пострадали.
Напомним, российско-оккупационные войска в течение 12 ноября выпустили по территории Сумской области 15 неуправляемых ракет .