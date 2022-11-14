Освобожденный от оккупантов Херсон был центром амбициозной российской кампании по ассимиляции граждан и искоренению украинской идентичности, но эти усилия были напрасными.

Об этом говорится в репортаже The New York Times, пишет «Украинская правда».

«В Херсоне запретили национальные песни. Разговор на украинском языке мог привести к аресту. Школы перешли на российские обучающие программы, а молодым ученикам должны были говорить, что они россияне, а не украинцы», — говорится в статье.

Дочь Ирины Дягилевой училась в школе, где по программе предполагалось заучивание русского гимна. Но учителя его игнорировали, но тихо приветствуя учеников утром приветствием: «Слава Украине!».

Оккупационные власти требовали от Ольги Малярчук, сотрудницы таксопарка, рассчитываться в рублях. Однако она продолжала платить в национальной валюте.

— Это просто не сработало, — сказала Ольга Малярчук о российской пропаганде, которую транслировали по телевизору и расклеивали на билбордах в течение девяти месяцев российской оккупации Херсона.

Сергей Блошко, строитель, жил у друзей в течение девяти месяцев оккупации, опасаясь ареста за то, что присоединился к антиоккупационным протестам в марте, вскоре после вхождения в город российской армии. Солдаты пришли к нему домой. По его словам, не найдя его, они забрали телевизор и холодильник.

Но россияне нашли некоторых его друзей, которые были задержаны и скрылись, сказал он.

– Они репрессировали проукраинское население, – сказал Сергей Блошко.

Относительно усилий по культурной ассимиляции он сказал: «То, что произошло здесь, было этнической чисткой».

Издание сообщает, что в Херсоне в течение выходных не было замечено ни одного жителя, который благосклонно относился бы к российским ассимиляционным усилиям.

Спустя три дня после побега русской армии несколько сотен херсонцев все еще праздновали на центральной площади.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области могут расторгнуть договоры с учителями-коллаборантами.

Также стало известно, что похитить коллекцию Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко российским оккупантам помогли работавшие там коллабораты.