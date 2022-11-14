Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал «неприемлемой» отмену Министерством обороны аккредитации СМИ, освещавших события в освобожденном Херсоне.

Об этом пишет «Радио Свобода».

— Неприемлема в таких условиях отмена разрешения на работу и пресскарт мировых медиа. Есть необходимость не только пересмотреть это решение, но и пересмотреть подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с меди», – подчеркнул он и добавил, что направил соответствующее обращение в адрес министра обороны Алексея Резникова.

По мнению омбудсмена, как в ситуации с освобожденной Харьковщиной, так и в ситуации с освобожденными территориями Херсонщины и Николаевщины, есть коммуникация власти с международными и национальными медиа «неприемлема».

— Механизм работы должен быть четким и одновременно таким, который позволял бы работникам медиа выполнять свою миссию – оперативно освещать события... Я уверен, что военные журналисты понимают опасность, с которой они работают, редакции мировых медиа проводят соответствующее обучение и взвешенно принимают решения, предоставляя редакционные задачи на только что освобожденных территориях, – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, украинские военные вошли в Херсон 11 ноября, завершив таким образом российскую оккупацию, длившуюся более восьми месяцев.

Позже стало известно, что Министерство обороны Украины лишило аккредитации ряд журналистов, попавших в уволенный Херсон до завершения стабилизационных мер. Там подчеркнули, что у них не было на это разрешения.