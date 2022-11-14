Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в уволенном Херсоне.

Об этом сообщает пресс- служба финучреждения.

— Параллельно с проведением соответствующими государственными органами стабилизационных мероприятий в городе специалисты ПриватБанка проверяют состояние помещений, банковской техники и формируют пакеты поставок необходимого для возобновления работы оборудования, – говорится в сообщении.

Кроме того, проводятся активные действия по обеспечению отделений необходимым квалифицированным персоналом.

— Возобновление работы отделений будет происходить с учетом безопасных условий для работников и клиентов и после решения всех вопросов безопасности, – объяснили в банке.

Напомним, что «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого нужно разрешение военных, учитывая ситуацию с безопасностью.