Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на деоккупированной Херсонской области начнут выдавать пенсии и социальные выплаты уже на этой неделе. Также будут эвакуировать желающих.

Об этом пишет Укринформ .

— Относительно освобожденного Херсона и освобожденной части Херсонской области от оккупантов. На этой неделе мы планируем начать выплату пенсий, «Укрпочта» уже планирует свои поездки, а также выплату единовременной помощи пережившим оккупацию — по 2 200 гривен, – отметила Ирина Верещук.

Она пояснила, что государственные банки Сбербанк и ПриватБанк уже готовятся к возвращению и понимают, где будут работать их отделения. Кроме этого, Ирина Верещук заявила, что людей, вынужденных получать российские паспорта, чтобы иметь социальные выплаты от России, не будут наказывать.

Также она заявила, что в ближайшее время там будет организована эвакуация всех желающих. Людей будут вывозить колоннами, поскольку угроза обстрелов еще не существует.

— Мы не успеем восстановить питание настолько, чтобы обогреть дома с детьми, больными, маломобильными. Это не будет массовая эвакуация. Но болеющие старшие люди, которые остались без опеки и заботы родных — мы будем советоваться и делать все, чтобы люди эвакуировались, к примеру, в Закарпатскую или Ивано-Франковскую область, – добавила Ирина Верещук.

Ранее сообщалось, что «Укрпочта» готова доставить пенсии жителям Херсона уже на следующей неделе, но для этого требуется разрешение военных с учетом ситуации безопасности.