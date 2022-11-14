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Депутаты от политической партии «Слуги Народа» приехали в деоккупированную Снигиревку и присоединились к передаче гуманитарной помощи местным жителям.
Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
— Разрушены целые кварталы жилых домов, перебиты каналы критической инфраструктуры, отсутствуют товары первой необходимости – это все, что после себя оставляет «русскую меру», – говорится в сообщении.
Председатель областной организации политической партии «Слуга Народа» и Николаевского облсовета Анна Замазеева собрала информацию о неотложных потребностях, кроме продуктов питания и медикаментов, которые уже привозят в Снигиревку.
— Сегодня способствовало передаче более 1000 штук консервов, 1000 килограммов муки и сахара, около 700 килограммов мясной продукции, 500 хлебобулочных изделий, почти 300 продуктовых наборов, 300 матрасов и лекарств. Также собрала потребности больниц и других объектов критической инфраструктуры. Узнали, что нужно для восстановления водоснабжения по всему городу и в близлежащих селах, ведь из-за значительного минирования сделать это труднее. Мы как представители местного самоуправления сделаем все, чтобы Снигиревка вернулась к своей привычной жизни! – заверила Анна Замазеева.
Депутат облсовета от партии «Слуга Народа» и будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал, что когда оккупанты отступали, они миновали почти все, что видели. Поэтому уже сейчас ведутся работы по разминированию.
К началу полномасштабного вторжения населения Снигиревки насчитывало более 12 тысяч человек. Однако Иван Кухта рассказал, что сегодня здесь проживает в пять раз меньше людей. Но он призвал снегуровчан, планирующих вернуться домой, подождать еще несколько недель, ведь сейчас здесь все еще опасно.
Напомним, украинская армия с начала недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.
В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.
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Депутаты от политической партии «Слуги Народа» приехали в деоккупированную Снигиревку и присоединились к передаче гуманитарной помощи местным жителям.
Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
— Разрушены целые кварталы жилых домов, перебиты каналы критической инфраструктуры, отсутствуют товары первой необходимости – это все, что после себя оставляет «русскую меру», – говорится в сообщении.
Председатель областной организации политической партии «Слуга Народа» и Николаевского облсовета Анна Замазеева собрала информацию о неотложных потребностях, кроме продуктов питания и медикаментов, которые уже привозят в Снигиревку.
— Сегодня способствовало передаче более 1000 штук консервов, 1000 килограммов муки и сахара, около 700 килограммов мясной продукции, 500 хлебобулочных изделий, почти 300 продуктовых наборов, 300 матрасов и лекарств. Также собрала потребности больниц и других объектов критической инфраструктуры. Узнали, что нужно для восстановления водоснабжения по всему городу и в близлежащих селах, ведь из-за значительного минирования сделать это труднее. Мы как представители местного самоуправления сделаем все, чтобы Снигиревка вернулась к своей привычной жизни! – заверила Анна Замазеева.
Депутат облсовета от партии «Слуга Народа» и будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал, что когда оккупанты отступали, они миновали почти все, что видели. Поэтому уже сейчас ведутся работы по разминированию.
К началу полномасштабного вторжения населения Снигиревки насчитывало более 12 тысяч человек. Однако Иван Кухта рассказал, что сегодня здесь проживает в пять раз меньше людей. Но он призвал снегуровчан, планирующих вернуться домой, подождать еще несколько недель, ведь сейчас здесь все еще опасно.
Напомним, украинская армия с начала недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.
В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.