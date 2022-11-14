Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что российских солдат, которые обстреливали Очаков с территории Кинбурнской косы, больше нет там. Также нет на косе российских средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Об этом Алексей Арестович сказал во время беседы с Марком Фейгиным.

— Злые языки утверждают, что там были российские силы радиоэлектронной борьбы, разведки и немножко охраняющих их десантников. Так вот их нет. Их больше нет. Какие-то прикольные пацаны там (теперь, - прим.). Кинбурнская коса — это фактически левобережье. Там неправильные ребята, которые вели с этой Кинбурнской косы обстрел ни в чем неповинного Очакова, в котором очень много детей и обижали 73-й центр морских операций, это морские котики. А потом, бац и с ними что-то случилось. Чисто формально, там проходит граница Николаевской области. Николаевская область вдруг стала свободной. Бац, и что-то произошло. Живых там не осталось. Нехороших людей, которые берут и стреляют по городу, полному детей, их уже нет. И нет разведывательных подразделений, которые там стояли и наблюдали за нашей территорией, условно говоря Одесса и Николаев. В тех направлениях. Там были силы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. С ними что-то приключилось. А это очень ценный персонал в войне, а во-вторых, очень ценное оборудование, секретное. С ним тоже что-то случилось. Это наказание нехороших людей, стрелявших по городу, - сказал Алексей Арестович.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.