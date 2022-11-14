|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|16:19
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|1.4 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца
|16:14
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что российских солдат, которые обстреливали Очаков с территории Кинбурнской косы, больше нет там. Также нет на косе российских средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
Об этом Алексей Арестович сказал во время беседы с Марком Фейгиным.
— Злые языки утверждают, что там были российские силы радиоэлектронной борьбы, разведки и немножко охраняющих их десантников. Так вот их нет. Их больше нет. Какие-то прикольные пацаны там (теперь, - прим.). Кинбурнская коса — это фактически левобережье.
Там неправильные ребята, которые вели с этой Кинбурнской косы обстрел ни в чем неповинного Очакова, в котором очень много детей и обижали 73-й центр морских операций, это морские котики. А потом, бац и с ними что-то случилось. Чисто формально, там проходит граница Николаевской области. Николаевская область вдруг стала свободной. Бац, и что-то произошло. Живых там не осталось.
Нехороших людей, которые берут и стреляют по городу, полному детей, их уже нет. И нет разведывательных подразделений, которые там стояли и наблюдали за нашей территорией, условно говоря Одесса и Николаев. В тех направлениях. Там были силы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. С ними что-то приключилось. А это очень ценный персонал в войне, а во-вторых, очень ценное оборудование, секретное. С ним тоже что-то случилось. Это наказание нехороших людей, стрелявших по городу, - сказал Алексей Арестович.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что российских солдат, которые обстреливали Очаков с территории Кинбурнской косы, больше нет там. Также нет на косе российских средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
Об этом Алексей Арестович сказал во время беседы с Марком Фейгиным.
— Злые языки утверждают, что там были российские силы радиоэлектронной борьбы, разведки и немножко охраняющих их десантников. Так вот их нет. Их больше нет. Какие-то прикольные пацаны там (теперь, - прим.). Кинбурнская коса — это фактически левобережье.
Там неправильные ребята, которые вели с этой Кинбурнской косы обстрел ни в чем неповинного Очакова, в котором очень много детей и обижали 73-й центр морских операций, это морские котики. А потом, бац и с ними что-то случилось. Чисто формально, там проходит граница Николаевской области. Николаевская область вдруг стала свободной. Бац, и что-то произошло. Живых там не осталось.
Нехороших людей, которые берут и стреляют по городу, полному детей, их уже нет. И нет разведывательных подразделений, которые там стояли и наблюдали за нашей территорией, условно говоря Одесса и Николаев. В тех направлениях. Там были силы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. С ними что-то приключилось. А это очень ценный персонал в войне, а во-вторых, очень ценное оборудование, секретное. С ним тоже что-то случилось. Это наказание нехороших людей, стрелявших по городу, - сказал Алексей Арестович.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.