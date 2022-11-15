За девять месяцев полномасштабной войны в Николаевской области распределено более 4 миллионов тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что в рамках визита в Херсонскую и Николаевскую области 14 ноября глава государства провел совещание по стабилизационным мероприятиям на деоккупированной территории Херсонщины.

В Николаеве Владимир Зеленский также посетил гуманитарный штаб, действующий при ОВА и с первых дней полномасштабной российской агрессии оказывает помощь нуждающимся людям.

За девять месяцев среди общин региона было распределено более 4 млн. т гуманитарной помощи. Населению регулярно поставляют продуктовые и непродуктовые наборы, тёплая одежда, медикаменты и строительные материалы для ремонта пострадавших от обстрелов домов.

Указывается, что гуманитарный штаб уже отправил помощь и недавно освобожденному от российских оккупантов Херсону. Это, в частности, более 25 т продуктовых наборов, 26 паллетов продуктов питания, 3 т средств гигиены. Также от Николаевщины в Херсон была передана машина скорой медицинской помощи, более 6 т медикаментов, включая инсулин и другие сверхважные лекарства, а также медсредства, которые были закуплены для Херсонщины и хранились в Николаеве до деоккупации.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не остановится на пути освобождения своих территорий и не примет никаких компромиссных решений.