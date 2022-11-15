В Киеве глава Николаевского областного совета Анна Замазеева представила Николаевщину на Гуманитарно-инновационном форуме организованном Team4UA в партнерстве с USAID CEP.

Об этом сообщили в Николаевском областном совете.

— Рассказала международным партнерам о гуманитарной ситуации в южном регионе и отдельно остановилась на работе и достижениях нашего гуманитарного штаба, успешно работающего с начала войны на гуманитарном фронте. Затронул важный вопрос обеспечения гуманитарной помощью жителей деоккупированных территорий. Благодаря нашим ВСУ постепенно освобождаются много населенных пунктов и мы уже понимаем, какие «подарки» оставили нам оккупанты – гуманитарную катастрофу, разбитые дома, разрушенные объекты инфраструктуры. То есть, нужно будет все и в большом количестве, — подчеркнула председатель областного совета.

Анна Замазеева отметила, что обращаясь к международным донорам, акцентировала свое выступление на основных потребностях жителей Николаевщины, в том числе из зон боевых действий, деоккупированных и оккупированных территорий, а именно:

доставка гуманитарной помощи на оккупированные территории;

обеспечение питьевой водой;

подготовка к зимнему периоду;

обеспечение электроэнергией объектов критической инфраструктуры

По каждому пункту волонтерами гуманитарного штаба Николаевской области уже проводится ежедневная кропотливая работа. Благодаря собственной и донорской логистике доставляется гуманитарная помощь наиболее незащищенным слоям населения в зоны боевых действий и в оккупированные территории. Установлены большие емкости для воды (евро-кубы) для обеспечения водой населения, привлекаются гранты и бурение скважин, устанавливаются системы очистки воды. Гумштаб предоставляет теплую одежду населению и необходимое оборудование для обогрева. Держится на контроле и потребности критической инфраструктуры – обеспечиваются генераторами медицинские учреждения.

Из-за деоккупации и продления эвакуации с оккупированных территорий потребности растут и есть необходимость в привлечении дополнительной гумпомощи, а именно: транспорт, топливо, генераторы, газовые переносные горелки, лед-фонари, зарядные устройства, системы очистки воды, стройматериалы для утепления домов, материалы для отопительныя, теплая одежда, обувь, одеяла и т.д.

Также во время форума обсудили оптимизацию вопроса безопасности волонтеров и получающих помощь в зонах боевых действий и с оккупированных и деоккупированных территорий.

— Обменялись лучшими практиками с коллегами из других областей, обсудили инновации и новые бизнес подходы к гуманитарным проектам с потенциальными партнерами. Уверена, полученный опыт и новые отлаженные контакты с международными партнерами непременно дадут результаты! Мы всегда стремимся открыто сотрудничать для развития, а главное - для привлечения как можно больше доноров для помощи Николаевцам и всего южного региона, — акцентировала Анна Замазеева.

Напомним, что 14 ноября председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с депутатами областного совета доставили в освобожденную Снигиревку гуманитарный груз от гумштаба Николаевщины, которой работает под патронатом председателя областного совета.