Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что сегодня на Бали представители стран Большой семерки и НАТО собрались, чтобы обсудить инцидент в Польше минувшей ночью, когда во время массированной ракетной атаки России на Украину в польском населенном пункте упала ракета.

Об этом Марк Рютте написал в Twitter.

— G7 и нынешние члены НАТО созвали встречу сегодня утром на Бали во время G20, чтобы обсудить инцидент в Польше минувшей ночью. Мы единственные в том, что сначала должны установить факты, а потому поддержать расследование Польши, — отметил он.

Рютте подчеркнул, что трагедии не произошло бы, если бы Россия не обстреливала Украину.

— Ясно одно: этого не случилось бы без ужасных ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, – добавил премьер Нидерландов.

Напомним, что три американских чиновника говорят, что, по предварительным данным, в Польше упала ракета украинской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить российскую ракету.

Ранее высокопоставленный чиновник разведки США, цитируемый агентством AP, заявил, что российские ракеты 15 ноября упали на территории члена НАТО Польши, в результате чего погибли два человека.