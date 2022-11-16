В среду, 16 ноября, Парламентский Комитет по государственной власти поддержал за основу законопроект о лишении мандатов депутатов пророссийских партий в местных советах.

Об этом сообщил народный депутат Максим Дырдин в Телеграмме.

— Комитет госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал к первому чтению проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов» (№ 7476), представленный Кабинетом Министров Украины. Иначе в отношении представителей пророссийских партий в местных советах. – написал он.

Напомним, что в октябре в Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Максим Невинчанный, избранный от уже запрещенной партии «Оппозиционная платформа — При жизни», скрылся из Украины и начал активно критиковать власть в соцсетях.

Напомним, что народный депутат Максим Дырдин 14 ноября, с гуманитарной миссией посетил город Снигиревка Николаевской области, который в течение почти 8 месяцев был оккупирован российской армией.