Силы спецопераций Украины рассказали о спецоперации по увольнению населенного пункта в Херсонской области вместе с Иностранным легионом.

Об этом сообщает пресс-служба 73-го морского центра СПП.

В селе Херсонской области оккупанты сделали опорные пункты из захваченных домов местных жителей. Уничтожение передовых постов противника с последующим продвижением вглубь было поручено сводному отряду воинов 73-го морского центра СпП и Иностранного легиона.

Оператор 73 центра рассказал, как разворачивались события. Бойцы подошли к селу на лодках, а передовая группа состояла из водолазов, прокладывавших свой путь дном реки.

— В основном все штурмовые группы передвигались на лодках (резиновых), однако мы имели главную стражу некой, это три человека, которые пошли на ластах – два хлопа из иностранного легиона и я.

Выдвигались к этому месту, обеспечивали безопасность сектора. К тому времени как подошли лодки, мы смогли пробить эту тропу, и вышли фактически на берег.

Сразу сделали быстрый бросок в первый дом и начали перекатами зачищать – дом за домом. Около четвертой мы услышали стрельбу из пулемета, и поняли, что пора действовать», — рассказал он.