Неприоритетные расходы государственного бюджета Украины должны быть сокращены и направлены на и на критические нужды.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с канцлером казначейства Великобритании Джереми Гантом, сообщает пресс- служба Минфина.

Министр финансов отметил необходимость дополнительного финансирования госбюджета в следующем году. Дефицит прогнозируется на уровне 3 млрд. долларов ежемесячно. Украина рассчитывает на макрофинансовую помощь международных финансовых организаций и стран-партнеров, в том числе Великобритании.

«Также стороны обсудили другие предпринятые правительством Украины шаги по увеличению доходов и уменьшению дефицита госбюджета. В частности, выпуск военных облигаций, сокращение неприоритетных расходов и дальнейшее направление их на критические нужды, максимизация доходов государственного бюджета», — говорится в сообщении.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отмечает, что следующий год в финансовом плане для города может быть еще сложнее, чем этот.

Депутат Николаевского городского совета, член «бюджетной» комиссии Сергей Кантор предложил рассматривать проект пчела города на 2023 год в редакции, предложенной мэром Александром Сенкевичем.